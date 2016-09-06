Резервный фонд сократился в августе на 470 млрд рублей, ФНБ – на 123 млрд рублей

Совокупный объем резервного фонда на 1 сентября 2016 г. составил 2,09 трлн руб., что эквивалентно $32,2 млрд, фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4,719 трлн руб., что эквивалентно $72,71 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Резервный фонд на 1 августа 2016 г. составлял 2,560 трлн руб., что эквивалентно $38,18 млрд, ФНБ - 4,842 трлн руб., что эквивалентно $72,21 млрд.

Таким образом, объем резервного фонда в августе снизился на 470,18 млрд руб., ФНБ - на 123 млрд руб.

В августе Минфин возобновил продажу иностранной валюты из резервного фонда для финансирования дефицита бюджета, реализовав $2,92 млрд, 2,46 млрд евро и 0,31 млрд фунтов стерлингов за 390 млрд руб.