Минфин: Кредиты регионов смогут дешеветь со ставкой ЦБ без корректировки соглашения

Российские банки в случае изменения ключевой ставки ЦБ смогут снижать ставки по кредитам регионам без внесения корректировок в соглашение, сказал замминистра финансов Леонид Горнин, выступая на «круглом столе» в Совете Федерации.

Он отметил, что в последние месяцы наблюдается снижение средневзвешенных ставок по коммерческим кредитам регионам. В настоящее время ставка по кредиту на срок от 1 до 3 лет составляет порядка 11,5%. «Тенденция продолжается, мы видим, что ставки по кредитам субъектов РФ снижаются и становятся более комфортными», - сказал замминистра.

По его словам, Минфин разрабатывает проект постановления, который позволит банкам снижать ставки по кредитам регионам, не внося изменений в соглашение, в случае изменения ключевой ставки ЦБ.

«В рамках проводимой работы по стимулированию сокращения стоимости коммерческих кредитов Министерством финансов поддерживается и реализовывается ряд законодательных инициатив. В том числе Минфином разрабатывается проект постановления, который предусматривает возможность снижения процентной ставки по коммерческим кредитам, не внося изменения в соответствующее соглашение в случае изменения ключевой ставки ЦБ», - заявил замминистра финансов.

ЦБ в июне снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 10,5% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 16 сентября.