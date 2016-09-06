Саудовская Аравия может отказаться от проектов на $20 млрд

Правительство Саудовской Аравии пересматривает многочисленные государственные проекты, на которые планировалось потратить в общей сложности около 260 млрд риалов ($69 млрд), рассказали Bloomberg три человека, знакомые с его деятельностью. По их словам, в результате пересмотра может быть отменено более трети проектов, что позволит бюджету в течение нескольких лет сэкономить более $20 млрд.

Заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман аль-Сауд проводит в стране экономические реформы, направленные на снижение ее зависимости от нефти. Он считает, что к концу десятилетия Саудовская Аравия сможет заместить нефть, в частности, поступлениями от инвестиций, однако в ближайшей перспективе стране приходится из-за падения цен на нефть оптимизировать бюджет. В прошлом году его дефицит вырос до 16% ВВП, и власти были вынуждены сократить щедрые субсидии на бензин и коммунальные услуги. По оценке МВФ, в 2017 г. дефицит удастся сократить до менее 10%.

Еще один план предусматривает объединение либо ликвидацию ряда министерств и ведомств, рассказали источники Bloomberg.