Голикова: Дефицит бюджета-2016 можно сократить на 1 трлн рублей

Федеральный бюджет мог бы иметь дополнительный 1 трлн руб., заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова «Известиям» по итогам проверки исполнения бюджета-2015. Издание публикует выдержки из интервью, полный текст будет представлен позже. Отвечая на вопрос о возможной экономии, она заявила, «если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы всё время будем находиться около этой цифры».

Голикова рассказала, что своими оценками она поделилась с экс-министром финансов, ее бывшим начальником Алексеем Кудриным. «Мы смеялись недавно с Алексеем Леонидовичем Кудриным. Он говорит: «Таня, сколько, по твоим оценкам, можно сэкономить?» — «Триллион». — «Нам надо поговорить более подробно». — «Поговорим более подробно»», - вспоминает она.

Эти средства, по словам Голиковой, сейчас выпадают, в частности, из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления.

По итогам бюджетной проверки СП сформулировала ряд претензий. В частности, плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда России (ПФР) и рост депозитов госструктур. Низкоэффективными признаны госпрограммы на сумму 1,6 трлн руб., в том числе программа поддержки инвалидов «Доступная среда», программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Бюджет-2015 исполнен с доходами 13,5 трлн руб. (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн при пределе в 2,17 трлн.