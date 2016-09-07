Приоритет российских производителей при госзакупках утвердят в ближайшее время

Правительство скоро выпустит постановление, закрепляющее приоритет отечественных производителей перед иностранными при госзакупках, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Документ внесен в правительство и находится в стадии согласования. Я думаю, в ближайшие две-три недели мы этот документ выпустим», - сказал Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии в Улан-Удэ.

Представители деловых кругов сообщили Медведеву, что в развитие закона, дающего приоритет отечественным производителям перед иностранными при закупках, производимых госкомпаниями, не принята необходимая нормативная база. Поэтому у госкомпаний нет легитимных оснований отдавать приоритет российским производителям.

Как подчеркнул Медведев, здесь очевидно, что «мы должны идти от рынка, а задача государства - обеспечить приоритет для своих товаров и услуг». Премьер уточнил, что проект постановления согласовывают Минэкономразвития и Минкомсвязи. «Но, естественно, применять такого рода решения нужно осмысленно, чтобы это не вело к сужению рынка и вымыванию товаров, которые пользуются спросом, должны идти от интересов потребителей», - подчеркнул он.

Особая ситуация, отметил Медведев, с закупками фармацевтических товаров. «Здесь нужно действовать очень аккуратно, потому что это вопрос здоровья и жизни. Но тем не менее курс и здесь на поддержку отечественных производителей, чтобы эти товары были доступнее и дешевле», - сказал премьер.