Расходы россиян в августе оказались ниже значений 2012 года – «Ромир»

В августе расходы российских потребителей сократились на 2% по сравнению с июлем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Относительно августа прошлого года рост расходов составил 0,7%. Таким образом, «очищенные» от инфляции расходы россиян оказались ниже значений 2012 г.

«Средний чек уже семь месяцев подряд сохраняет минимальные значения, что на фоне сокращения расходов говорит о том, что потребители реже ходят в магазины. Доля продовольственных товаров в общей корзине повседневных затрат россиян после резкого скачка в июле до 67% опять вернулась в серединной отметке в 50%. Но в этом, видимо, нет заслуги сознательной экономии потребителей на продуктах, и объяснение кроется в сезонном снижении цен, в частности на овощи и фрукты», – отмечают исследователи.

Самыми экономными в августе были жители Центрального федерального округа – они сократили свои расходы почти на 10%. Москвичи уменьшили объемы повседневных затрат на 4,7%. Жители Санкт-Петербурга урезали расходы на 5,3%.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 35 000 россиян, 13 500 домохозяйств в 181 городе с населением более 10 000 человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.