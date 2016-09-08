Правительство выделило 3,76 млрд рублей на компенсации пожилым людям взноса за капремонт

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении средств субъектам Федерации для компенсаций взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения, сообщается на сайте российского правительства.

Компенсации буду предоставляться собственникам жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих пенсионеров. Гражданам, достигшим возраста 70 лет, будет компенсировано 50%, 80 лет - 100%.

«Субъекты Федерации представили в Минстрой РФ данные о количестве неработающих граждан в возрасте от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, проживающих одиноко или в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. На основании этих данных между субъектами РФ распределены 3,76 млрд руб. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 г.», - говорится в сообщении.

Конституционный суд в апреле признал сборы на капитальный ремонт соответствующими Основному закону. Не противоречащим Конституции признан и сбор средств жильцов в «общий котел», когда деньги направляются региональному оператору капремонта. Этим решением в принципиальном вопросе поставлена точка: позиция КС не подлежит пересмотру.