Советник Трампа по энергетике призвал Россию и ОПЕК ограничить нефтедобычу

Сейчас для России и стран ОПЕК «самое время прийти к соглашению» об ограничении добычи нефти, чтобы добиться повышения цен, заявил Гарольд Хэмм, советник по энергетике кандидата в президенты Дональда Трампа. «Американские производители сократили [добычу], мы свою часть работы сделали. Будет разумно теперь воплотить в жизнь решение о замораживании добычи», - сказал Хэмм в интервью Financial Times на нефтяной конференции в Сингапуре.

Хэмм – один из пионеров сланцевой революции в США, основатель и генеральный директор компании Continental Resources. Считается, что он может стать министром энергетики, если Трамп победит на президентских выборах в ноябре, отмечает FT. Его личное состояние Forbes оценивает в $14,5 млрд. Акции Continental Resources рухнули на 80% в период падения цен на нефть к началу 2016 г., но с тех пор выросли более чем на 250%.

Саудовская Аравия и Россия в понедельник подписали соглашение о совместных действиях с целью поддержания стабильности на нефтяном рынке. Договоренность привела к скачку цены нефти Brent в тот день на 5% до $49,32 за баррель. Правда, затем министр нефти Саудовской Аравии Хадид аль-Фалих заявил, что замораживание нефтедобычи сейчас не нужно, «это подходящая опция, но сегодня в ней нет необходимости». Цены снизились. В четверг в 12.00 мск Brent торгуется около $48,8.

Саудовская Аравия и Россия должны договориться о замораживании добычи, когда их представители встретятся позднее в сентябре для обсуждения способов стабилизации ситуации на нефтяном рынке, считает Хэмм.