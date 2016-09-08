Товарооборот между Россией и Китаем в августе вырос на 11%

В августе товарооборот между Россией и Китаем вырос до $6,89 млрд, что на 11% больше, чем в 2015 г., следует из данных главного таможенного управления КНР. В прошлом месяце было зафиксировано падение на 17%. В августе импорт китайской продукции составил $4,1 млрд, а экспорт товаров из России в Китай – $2,7 млрд.

С начала года общий объем двустороннего товарооборота достиг $44,3 млрд, что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом за восемь месяцев текущего года китайский импорт в Россию вырос на 8,7%, а экспорт из России упал на 6,5%.