Мантуров предложил трехлетний мораторий на дивиденды предприятий ОПК

Предприятия ОПК нужно минимум на три года освободить от выплаты дивидендов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, которое проводит президент Владимир Путин.

«Необходимо повышать и собственный инвестиционный потенциал компаний ОПК, - сказал Мантуров. - В связи с чем считаю целесообразным как минимум на три года объявить мораторий на выплату дивидендов предприятиями оборонно-промышленного комплекса».

Как считает министр, высвободившиеся средства в равных долях можно будет направить на развитие гражданских и оборонных производственных мощностей. По его словам, для бюджета это решение не несет существенной фискальной составляющей, но для предприятий станет важным инструментом развития и будет мотивировать к повышению собственной эффективности.