Медведев: задолженность по зарплатам в России превысила 3,5 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал безобразием задержки с выплатой зарплат, отметив, что данная проблема должна быть на контроле у прокуратуры.

«Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще», - подчеркнул Медведев на совещании по проблемам охраны труда. Он привел данные, что с 1 августа суммарная задолженность составила более 3,5 млрд руб. По его словам, сумма задержанных зарплат составляет приблизительно 1% месячного фонда зарплаты работников.

Премьер отметил, что в разных регионах ситуация с задержкой зарплат разная, однако «практически во всех случаях это (задержка зарплат) связано с недостаточностью собственных средств организаций».

Медведев напомнил, что для решения этой проблемы «утверждена "дорожная карта" по обеспечению эффективного контроля за выплатой зарплат, повышена административная ответственность работодателей, которые задерживают выплаты».

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) может разработать законопроект о приоритете заработной платы перед другими выплатами, в том числе налоговыми.