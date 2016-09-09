Топилин: Минтруда готовит предложения по увеличению МРОТ

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что работа по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет продолжена. «Я хочу напомнить, что в этом году мы рывок совершили, на 26% увеличили МРОТ. И у нас есть даже отдельные обращения от территорий, работодателей, что достаточно резко увеличили, растут расходы и бюджетов, и работодателей. Сейчас мы в ходе бюджетного процесса вам будем тоже докладывать свои предложения по дальнейшему увеличению МРОТ», – сказал Топилин на совещании с участием премьера Дмитрия Медведева.

Напомним, вчера Медведев подписал постановление, повышающее во II квартале 2016 г. прожиточный минимум на 180 руб. до 9956 руб. В I квартале 2016 г. прожиточный минимум на душу населения составлял 9776 руб.