Индексация пенсий на 5,8% в 2017 году будет стоить бюджету около 250 млрд рублей – ПФР

Расходы бюджета России на индексацию пенсий в 2017 г. по уровню инфляции предыдущего года, которая предварительно оценивается в 5,8%, составят около 250 млрд руб., сообщил руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что пенсии в 2017 г. и последующие годы будут индексироваться на полный уровень инфляции предшествующего года, в 2016 г. она ожидается в 5,7-5,9%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 6,5%, однако министерство в настоящее время готовит его уточненную версию. Министр экономического развития Алексей Улюкаев ранее говорил, что темп роста потребительских цен в России в текущем году может быть ниже 6%.