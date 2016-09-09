Росстат подтвердил предварительную оценку снижения ВВП России во II квартале на 0,6%

Росстат подтвердил предварительную оценку снижения ВВП РФ во II квартале 2016 г. на 0,6%. Окончательную оценку Росстат распространил в пятницу.

Предварительная оценка Росстата была опубликована 11 августа. Она совпала с предварительными расчетами Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во II квартале также на уровне 0,6%.

В целом в 2016 г. Минэкономразвития сейчас прогнозирует снижение ВВП на 0,5-0,7%. Такую оценку в четверг привел директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, выступая на банковском форуме в Сочи. Предыдущий прогноз предполагал снижение ВВП в 2016 г. на 0,2%.

Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2016 г. по отношению к ценам II квартала 2015 г. составил 104,2%. Объем ВВП составил в текущих ценах 19 трлн 979,4 млрд руб.