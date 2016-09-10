Медведев поручил увеличить долю оклада в зарплате учителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил увеличить долю оклада в зарплате учителей, передает ТАСС.

«Я дал поручение сделать так, как хотят педагоги, потому что должна быть какая-то основа, которая не подвержена колебаниям, притом что и премиальная часть должна быть», - пояснил он.

Медведев напомнил, что об увеличении зарплаты речь шла на всероссийском педсовете, прошедшем в августе. Тогда педагоги пожаловались премьеру, что у некоторых из них оклад - это 10% от зарплаты, а остальные 90% - премия.

Медведев также заверил, что зарплаты учителей снижаться не будут: «Мы регионы поддержим. Учителям нечего беспокоиться: все те выплаты, которые существуют, будут сохранены. Более того, мы будем совершенствовать систему оплаты труда педагогов».