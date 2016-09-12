Фонд ВЭБа может быть докапитализирован на 3 млрд рублей для проектов на Дальнем Востоке

Минвостокразвития разработало проект правительственного постановления о выделении субсидии Внешэкономбанку в размере 3,19 млрд руб. на реализацию приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке, следует из материалов на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что средства будут предоставлены из федерального бюджета на 2016 г. и направлены на оплату допэмиссии акций АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (структура ВЭБа).

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан в форме ОАО в ноябре 2011 г., его единственным акционером выступает ВЭБ.

В настоящее время фонд реализует 10 инвестпроектов общей стоимостью более 172 млрд руб. Уставный капитал фонда составляет 15,5 млрд руб.