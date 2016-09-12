Минфин оставил 50 млрд рублей в ВЭБе еще на четыре года

Минфин продлил срок размещения средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 50 млрд руб. во Внешэкономбанке (ВЭБе) на четыре года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации. Срок депозита истекал 8 сентября.

Средства были размещены на депозите в июне 2012 г. сроком на четыре года по ставке 6,24% годовых для финансирования приобретения Внешэкономбанком акций Газпромбанка. До 2012 г. данные средства находились на депозите в ВЭБе для предоставления субординированных кредитов Газпромбанку. В июне 2012 г. ВЭБ вернул их досрочно в связи с досрочным возвратом кредитов Газпромбанком. После чего 50 млрд руб. были размещены на новый депозит.

В 2015 г. Внешэкономбанк получил 15 млрд руб. прибыли против 250 млрд руб. убытка годом ранее (по МСФО). Однако большая часть прибыли была получена благодаря господдержке: в конце прошлого года был переоформлен валютный депозит ФНБ на $6 млрд, удлинены сроки и снижена ставка. Непроцентные доходы группы в итоге выросли на 677,8%.