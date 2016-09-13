Минфин Украины готов к переговорам с Россией по долгу

Украина готова к переговорам по долгу перед Россией в сумме $3 млрд, полученных Киевом в 2013 г. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«В соответствии с обязательством Украины по условиям текущей программы МВФ, а именно относительно "добросовестного" проведения переговоров с Российской Федерацией об этом заявленном долге, Украина готова вступить в дальнейшие переговоры о возможном разрешении спора», – говорится в комментарии Данилюка.

По его оценке, переговоры могут пройти в начале октября в рамках предстоящих встреч с Международным валютным фондом (МВФ).

Впрочем, Киев также готовится отстаивать в суде свою позицию в споре с Россией по этому долгу. «Несмотря на то что Украина в целом остается открытой для возможности мирного урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания, она уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к (судебному) слушанию, запланированному на январь 2017 г.», – заявил Данилюк.

Россия в феврале 2016 г. обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины задолженности на $3 млрд и невыплаченных процентов на $75 млн. Заемные средства были предоставлены через выкуп Россией в 2013 г. выпуска суверенных евробондов Украины. До конца 2015 г. Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт по этим облигациям.

Правительство Украины ожидало, что российские власти пойдут на реструктуризацию долга на тех же условиях, что и коммерческие кредиторы. Однако Москва отказалась от такого пути решения проблемы.

Киев подал в Высокий суд Лондона возражения против исковых требований России по долгу, заявив, что он является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. В числе причин украинская сторона назвала то, что данный заем нарушал установленные в то время законодательством Украины лимиты заимствований, а также то, что соглашение было якобы заключено «в результате принуждения, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС».