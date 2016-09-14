Минфин: Инфляция на конец 2016 года составит 5,7%

Инфляция в России на конец 2016 г. составит 5,7% , заявил замминистра финансов Максим Орешкин. «Сейчас уровень инфляции уже ниже 7%, на конец года 5,7% - это тот уровень, который мы ожидаем в этом году. Это будет исторический минимум», - сказал он, выступая на конференции Fitch Ratings в Москве.

Замминистра также подчеркнул, что остается меньше сомнений в достижении Банком России целевого уровня по инфляции в 4% в 2017 г.

«Теперь все меньше и меньше сомнений у экономических агентов в том, что цель Банка России (по инфляции) в 4% достижима в следующем году и что инфляционные ожидания снижаются. Это хорошо видно», - подчеркнул он.

В июле Минфин РФ прогнозировал по итогам 2016 г. инфляцию на уровне 5,5-6%. По данным Банка России, динамика инфляции в России в последние месяцы укладывается в прогноз регулятора по году, который составляет 5-6%. При этом ЦБ отмечает сохранение рисков превышения целевого показателя по инфляции в России, который не должен превысить 4% к концу 2017 г.