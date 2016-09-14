Мэрия: Эмбарго на импорт соли не скажется на ценах в Москве

Запрет на импорт соли из стран, которые ввели санкции против России, не отразится на ценах в Москве, заявил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Как передает «Интерфакс», он сказал, что на поставки соли из этих стран в Москве приходится менее 0,5%. «Основными поставщиками являются Оренбургская и Иркутская области, а также Белоруссия и Казахстан. Так что запрет на импорт из ряда стран никак не повлияет на московский рынок», - сказал чиновник.

«Ценовых колебаний мы также не ожидаем. Средняя цена, например, на соль белорусского производства сейчас составляет 10 руб. за килограмм», - добавил руководитель департамента.

В год город потребляет в среднем 35 000 т соли. По словам Немерюка, сейчас запасено около 5000 т, этого достаточно.

Правительство 13 сентября 2016 г. включило соль в список продуктов, ввоз которых запрещен по условиям продовольственного эмбарго от 7 августа 2014 г. Запрет на соль вступит в силу с 1 ноября.