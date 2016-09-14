Бразилия анонсировала масштабный план приватизации

Новое руководство Бразилии намерено приватизировать четыре аэропорта, два портовых терминала и открыть доступ частным компаниям к целому ряду прежних госпроектов - от строительных до горнодобывающих, сообщает ВВС. Масштабный план приватизации Crescer («Рост») был анонсирован новым президентом Мишелем Темером 13 сентября, его цель - оживить экономику страны, сократить дефицит бюджета и создать новые рабочие места. «Государство не может заниматься всем», - отметил Темер. Ранее он также обещал провести пенсионную реформу и реформу рынка труда. План президента направлен на стимулирование притока частных инвестиций в экономику, которая переживает худшую рецессию за последние 80 лет, отмечает ВВС. В 2015 г. ВВП Бразилии сократился на 3,8%, в 2016 г. прогнозируется его сокращение еще на 4,3%, по оценке ОЭСР.

Правительство собирается продать право на управление аэропортами в городах Порту-Алегри, Салвадор, Флорианополис и Форталеза. Предполагаемые сроки сделок - до начала 2017 г. Будет отменено правило, по которому государственной нефтяной компании Petrobras должно принадлежать по 30% во всех новых нефтяных проектах. Правила проведения приватизационных аукционов обещают печатать на португальском и на английском, чтобы привлечь иностранных инвесторов. Под приватизацию попадут также проекты по контролю над федеральными автотрассами в ряде регионов, железнодорожные проекты и гидроэлектростанции, добавляет Русская служба ВВС.

31 августа Сенат Бразилии окончательно отстранил от должности президента Дилму Руссеф. Еще в марте миллионы бразильцев провели демонстрации, требуя ее отставки на фоне глубокой рецессии и коррупционного скандала вокруг нефтяной госкомпании Petrobras. Официальной причиной импичмента стали обвинения в том, что Руссеф нарушила закон о бюджете, пытаясь скрыть растущий бюджетный дефицит до и после выборов 2014 г. Также по Руссеф ударил громкий коррупционный скандал вокруг Petrobras. Хотя следователи и не нашли доказательств того, что Руссеф извлекла личную выгоду из коррупции, но она возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 гг., т. е. большую часть времени, когда совершались преступления. Бывший вице-президент Темер будет исполнять обязанности главы государства до выборов в 2018 г.