«Почта России» составит график доставки единовременной выплаты пенсионерам

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что доставка единовременной выплаты пенсионерам будет осуществляться по отдельному графику. По его словам, «Почте России» уже дано поручение составить график доставки пенсий.

«Это будет отдельный график доставки. Где-то он будет совмещен с январскими выплатами пенсии, где-то будет отдельно доставляться. Задача поставлена перед нами и "Почтой России", чтобы это было в январе доставлено», – сказал Топилин.

Правительство приняло решение заменить разовыми выплатами в размере 5000 руб. вторую индексацию пенсий в 2016 г. Средства на единовременную выплату будут заложены в бюджет ПФР на 2017 г.