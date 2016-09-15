Песков прокомментировал решение МВФ выделить Украине $1 млрд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине транша на сумму $1 млрд. «Мы не поддерживаем такое решение, выступаем против. Это последовательная позиция Российской Федерации. И здесь ничего не изменилось», – сказал Песков.

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине третьего транша в размере $1 млрд. После его перечисления общий объем выплат Киеву достигнет $7,62 млрд в рамках согласованной в 2015 г. четырехлетней программы на $17,5 млрд.