Силуанов: МВФ поспешил выделить $1 млрд Украине

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), на котором одобрили очередной транш финансовой помощи Украине, было поспешным, говорит министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Совет директоров МВФ завершил в среду вечером второй обзор антикризисной программы Украины и решил выделить Киеву кредитный транш в $1 млрд. После перечисления транша общий объем выплат Киеву достигнет $7,62 млрд в пределах согласованной в 2015 г. четырехлетней программы на $17,5 млрд. В случае выполнения критериев Украина сможет в ноябре получить транш в размере около $1,3 млрд, а в феврале будущего года - еще примерно $2 млрд. Решение принято вопреки позиции России, которая судится с Украиной из-за просроченной задолженности на $3,075 млрд (евробонды на $3 млрд и купон по ним).

«Заседание совета директоров фонда по этому вопросу прошло слишком быстро, дискуссии практически не было. Москва настаивает на том, что ни о каких деньгах [от МВФ] речи быть не должно, пока не решится вопрос по долгу Украины России», - сказал он.

«Мы не поддерживаем такое решение, выступаем против. Это последовательная позиция Российской Федерации. И здесь ничего не изменилось», – прокомментировал ранее решение МВФ пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.