Украина может потратить на нацбезопасность и оборону $5 млрд в 2017 году – проект бюджета

Правительство предлагает предусмотреть в 2017 г. расходы на национальную безопасность и оборону Украины в размере $4,997 млрд, или 5% ВВП, согласно закрепленному указом президента решению Совета национальной безопасности Украины (СНБО) от 13 сентября.

Данные параметры закреплены в обнародованном на сайте Рады в понедельник проекте основного финансового закона страны на 2017 г.

Согласно проекту финансирование из общего фонда оценивается в размере $4,436 млрд, что на $672 млн больше, чем в 2016 г. Финансирование из специального фонда - в $328,5 млн, что на $112 млн меньше, чем в 2016 г. Из них почти $116 млн должны составить средства от спецконфискации.

Госгарантии на выполнение программ по повышению обороноспособности и безопасности государства предусмотрены в объеме около $232 млн, или на уровне 2016 г.

В соответствии с проектом госбюджета на оборону (для минобороны, ГУР минобороны, госпогранслужбы и национальной гвардии ) планируется направить $3,1 млрд, или 3,1% ВВП, согласно военной доктрине.

Согласно принятым в 2015 г. новой стратегии национальной безопасности и обороны Украины, а также новой военной доктрине ежегодные затраты на сектор безопасности и обороны государства должны составлять 5% ВВП, на оборону - 3% ВВП.