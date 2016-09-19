Вопрос повышения пенсионного возраста на повестке дня не стоит – Топилин

Вопрос повышения пенсионного возраста сейчас на повестке дня не стоит, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

«Я могу вам сказать, что сегодня мы этот вопрос не обсуждали (на встрече с президентом России Владимиром Путиным. - "Ведомости")», - приводит его слова «Интерфакс».

Об этом также на прошлой неделе сообщала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, в настоящий момент правительство работает над повышением средней продолжительности жизни.

«Средний возраст продолжительности жизни действительно в июле перешагнул за 72 года. Это огромное достижение для Российской Федерации. В 2015 г. мы не достигали планки в 70 лет. Конечно, мы каждый день работаем для того, чтобы продолжительность жизни росла», - отметила она (цитата по ТАСС).

Тема повышения пенсионного возраста поднималась на заседании президиума Экономического совета при президенте России 25 мая. Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил в ходе заседания, что сбалансировать пенсионную систему без повышения пенсионного возраста невозможно.