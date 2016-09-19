ВЭБ выделит 5,5 млрд рублей на технопарк «Казбек» в Чечне

Внешэкономбанк выделит 5,5 млрд руб. на строительство технопарка «Казбек» в Чеченской Республике, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Общая стоимость проекта - 8,7 млрд руб. Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия (завода по производству извести) запланирован на IV квартал 2017 г. Завершить строительство технопарка предполагается в 2018 г.

Строительство технопарка 16 сентября обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель ВЭБа Сергей Горьков. «На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3000 смогут зарабатывать в смежных областях», - отметил Кадыров, слова которого приводятся в пресс-релизе госкорпорации.

В 2012 г. ВЭБ сообщил о привлечении 17 млн евро от Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ Bank AG) для финансирования возведения «Казбека». Тогда стоимость проекта оценивалась в 6 млрд руб., а участие ВЭБа - в 4,4 млрд руб.