Нарышкин считает возможным отказаться от плоской шкалы подоходного налога в 13%

Председатель Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин не исключил рассмотрения вопроса о введении разных уровней налогообложения в зависимости от доходов граждан.

«Надо очень внимательно считать и решение принимать аккуратно», - отметил Нарышкин в онлайн-интервью газете «Комсомольская правда».

По его словам, надо считать, не потеряем ли мы в результате введения такой меры - отказа от плоской шкалы подоходного налога, который сейчас составляет 13%.

По словам Нарышкина, «плоская шкала» была в свое время введена, чтобы «приучить граждан платить налоги». Ранее, полагает он, подоходный налог многими воспринимался как «мой подарок государству», и этот подарок - хочу дарю, хочу нет. После введения плоской шкалы в 13% налоговая дисциплина, считает он, улучшилась.