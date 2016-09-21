Греф предлагает создать АО для управления системой пенсионных взносов – «Коммерсантъ»

В Белом доме обсуждают предложение главы Сбербанка Германа Грефа по созданию коммерческого оператора учета пенсионных взносов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в аппарате правительства. Идея рассматривается как рабочая, поскольку Сбербанк не является субъектом подобного рода инициатив.

Авторы проекта создания единого пенсионного администратора предполагают, что он мог бы руководить единой базой пенсионных прав и накоплений, которая будет включать информацию о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях. К ней предполагается также подключить загсы, АСВ и платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов. Сейчас у ПФР такой централизованной базы нет. Отсутствует даже система обмена информацией с НПФ.

Для ПФР аутсорсинг администрирования уменьшит документооборот и риски потери информации. ЦБ и АСВ новая система позволит получать информацию о пенсионных обязательствах НПФ и финансовых потоках на пенсионном рынке. Инициатива предполагает и усиление контроля над агентами, оформляющими договоры на переход в НПФ, – они будут фиксироваться в базе, а продаваться – только в стационарных точках. У всех участников системы могли бы быть личные кабинеты с необходимой информацией.

Расходы на организацию единого пенсионного администратора составят около 10 млрд руб. за полтора-два года. На третий год организация, по расчетам авторов проекта, могла бы принести прибыль в 3,5 млрд руб., а полностью окупиться через семь-восемь лет. Главный плюс проекта заключается в отказе от «ручного» документооборота в ПФР.

В ПФР с идеей Грефа были не знакомы и расценили ее как странную. «Формирование пенсионных прав, назначение и финансирование выплаты пенсий — три ключевые функции системы обязательного пенсионного страхования. Они нераздельны, их администрирует ПФР по единым стандартам на территории всей страны, и о передаче какой либо функции в коммерческую организацию не может быть и речи», - заявила представитель фонда Марита Нагога. Если же формирование накопительных пенсий будет выведено из системы ОПС, создание независимого администратора было бы целесообразно.