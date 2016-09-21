«Левада-центр»: Замену индексации пенсий разовой выплатой одобряют 17% пенсионеров

3% россиян обрадовались решению правительства заменить индексацию пенсий в начале 2017 г. разовой выплатой в 5000 руб., показал опрос «Левада-центра». Среди опрошенных лиц пенсионного возраста это решение вызвало радость у 5%. Знают об этом решении 56% респондентов. Опрос проводился с 26 по 28 августа среди 1600 человек в 48 регионах.

12% населения (в целом по выборке) отнеслись к замене индексации пенсий единоразовой выплатой с «одобрением» и 9% - с «пониманием» (среди пенсионеров одобрения и понимания оказалось еще больше - 17 и 10% соответственно).

18% опрошенных возмущены этим решением (30% опрошенных пенсионеров). У 15% респондентов оно вызвало недоумение (18% пенсионеров). 3% по выборке в целом и 4% пенсионеров приняли это решение со смирением. Все равно 27% россиян и 6% пенсионеров.

О решении выплатить пенсионерам по 5000 руб. вместо очередной индексации пенсий премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 23 августа. Он поручил Минфину изыскать необходимые для этого 200 млрд руб.

Правительство в начале года отказалось индексировать пенсии на уровень фактической инфляции предыдущего года, как того требует закон, и повысило пенсии на 4% вместо 12,9%. Вопрос о второй индексации правительство пообещало решить по итогам исполнения бюджета за первое полугодие. В мае Медведев на встрече с жителями присоединенного Крыма заявил, что на индексацию пенсий денег пока нет.