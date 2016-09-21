Налоговый маневр в России планируется завершить в 2017 году – Новак

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что профильные ведомства договорились завершить налоговый маневр в 2017 г. Экспортная пошлина на нефть будет снижена до 30%, а НДПИ и пошлина на мазут повышены, передает ТАСС.

«В первую очередь хочу подчеркнуть, что тот налоговый маневр, который был запланирован на три года - 2015-2016-2017 годы, он будет завершен», - отметил Новак.

«Все согласны, что нужно завершить налоговый маневр. Поэтому здесь не идет речь о растягивании на 5-6 лет завершения ранее принятых решений, они будут выполнены. Естественно, окончательное решение за правительством. Это согласованная позиция между ведомствами», - пояснил министр.