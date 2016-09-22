Медведев обозначил приоритеты экономической политики

Премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал статью «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики» в журнале «Экономическая политика». Новую динамику он связал с пятью ключевыми направлениями развития страны: оптимизацией бюджетной политики, структурной политикой, улучшением инвестиционного климата и деловой среды, повышением качества государства и развитием социальной сферы.

В бюджетной сфере Медведев отмечает важность баланса между «необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста». Он пообещал продолжить оптимизацию расходов бюджета, в частности за счет наращивания «инвестиций в человека» и в транспортную инфраструктуру. Также он указал на важность «повышения устойчивости региональных и местных бюджетов».

Структурные реформы, отмечает Медведев, «должны продолжаться постоянно» и повысить конкурентоспособность российской экономики и. Их стержнем премьер называет «умное импортозамещение». Рассуждая о включении российских производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости, он подчеркивает, что «доступность импорта не менее важна, чем развитие экспорта», а «ограничения импорта нередко становятся ограничениями для экспорта», поскольку конкурентоспособные товары состоят из компонентов, производимых в разных странах. Государство будет стремиться к созданию собственных цепочек добавленной стоимости. Важным фактором диверсификации экономики называется малый бизнес.

В качестве основы стимулирования предпринимательства Медведев выделил «обеспечение полноценной свободы ведения бизнеса», а также «минимизацию рисков и улучшение качества госуправления Медведев связывает с переходом к бимодальному управлению - выделению проектных команд для решения приоритетных задач, как это было в случае с национальными проектами.

В основу социальной политики Медведев закладывает оказание помощи тем, кто в ней нуждается и создание возможностей для заработка для тех, кто может работать.