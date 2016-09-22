Вступил в силу запрет поставок плодоовощной продукции из Египта

Поставки плодоовощной продукции из Египта в Россию запрещены с 22 сентября, сообщает«Интерфакс» со ссылкой заявление представителей ведомства. О запрете говорится в письме руководителя службы Сергея Данкверта к главе центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта Ибрахиму Ахмеду Имбаби. Данкверт указывает на продолжение попыток ввоза, несмотря на просьбы российской стороны устранить нарушения.

В 2016 г. было выявлено 47 нарушений. Тогда в египетской продукции обнаружились средиземноморская плодовая муха, картофельная моль, калифорнийский трипс. Для урегулирования этой проблемы в понедельник, 26 сентября, в Москву прибудет делегация египетских экспертов, которая проведет переговоры с российскими специалистами.

В 2015 г. Египет экспортировал в Россию 533 000 тонн сельхозпродукции, в том числе 307 000 тонн цитрусовых.