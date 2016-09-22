Медведев отметил политизацию экономической жизни

О росте влияния политических событий на экономическую жизнь премьер-министр Дмитрий Медведев написал в своей статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики», опубликованной в журнале «Экономическая политика». Особенно эта тенденция, считает глава правительства, проявляется на международном уровне.

«Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас лишь наиболее наглядное проявление этого тренда», - указывает Медведев. Цены на нефть также зависят не только от соотношения спроса и предложения, но и от «политических договоренностей».

Медведев подчеркивает связь экономической стабильности с политической устойчивостью. «Сочетание внешних и внутренних проблем, с которыми мы столкнулись в 2014 г., было бы для нашей страны просто губительным, если бы оно произошло, например, в 1990 ­е г. Ведь в конце 2014 г. нам предрекали катастрофу, а один известный политик утверждал, что российская экономика будет «порвана в клочья»», - пишет Медведев, апеллируя к высказыванию президента США Барака Обамы, комментировавшего влияние международных санкций на Россию. Премьер признал, что катастрофический сценарий мог бы сбыться, «если бы мы сделали худший выбор, нервно, популистски отреагировав на обрушившиеся на нас трудности».

Сохранение политической стабильности в стране, по словам Медведева, является обязательным условием экономического роста. «У нас только что прошли выборы. И очень важно, чтобы новая Госдума обеспечивала законодательную платформу для ответа на экономические вызовы, которые стоят перед страной», - добавил председатель партии «Единая Россия», получившей большинство мандатов в нижней палате парламента.