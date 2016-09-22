Медведев исключил включение «печатного станка»

Россия не будет использовать эмиссию необеспеченных денег для покрытия бюджетного дефицита, пообещал премьер Дмитрий Медведев в своей статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики», опубликованной в журнале «Экономическая политика». «Это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии», - написал он.

Медведев пообещал, что правительство не пойдет «по пути включения «печатного станка» и разбалансировки экономики — мер, за катастрофические последствия которых всегда расплачиваются люди». Он напомнил, что этого удалось избежать даже в самый сложный период 2014—2015 гг.

По итогам 2016 г. инфляция в России не превысит 6%, настаивает Медведев. «Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания», — подчеркивает глава правительства.