Россия дала Венесуэле отсрочку по выплате кредита на $2,8 млрд

Российское правительство одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о выдаче кредита Венесуэле от 8 декабря 2011 г. Соответствующий документ 23 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно проекту долг Венесуэлы на сумму $2,84 млрд консолидируется. Согласно новому графику Венесуэла будет гасить долг равными траншами раз в полгода в течение трех лет, начиная с марта 2019 г.

Венесуэла долгое время уже находится на грани экономического коллапса. Ответственность за экономический упадок оппозиция возлагает на социалистов, находящихся у власти.