ЦБ отметил улучшение показателей инвестиционной активности в России

Динамика индикаторов инвестиционной активности в России в августе 2016 г. продолжала улучшаться: существенно замедлилось снижение объема строительных работ, продолжился рост импорта машин и оборудования. Об этом говорится в сентябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» Банка России.

При этом, как отмечается в сообщении регулятора, консервативная инвестиционная политика компаний, неопределенность относительно будущей динамики спроса, умеренно жесткие условия кредитования корпоративных заемщиков продолжают ограничивать инвестиционную активность.