Потребительское доверие в США выросло до максимума за 9 лет в сентябре

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2016 г. подскочил до 104,1 пункта, максимального уровня с августа 2007 г., сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Значение индикатора за август было пересмотрено со 101,1 до 101,8 пункта.

Аналитики Уолл-стрит, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения показателя до 99,3 пункта с ранее указанного августовского уровня.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре повысился до 128,5 пункта со 125,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 87,8 пункта с 86,1 пункта в августе.