Правительство обнулило экспортную пошлину на пшеницу до 1 июля 2018 года

Правительство своим постановлением обнулило экспортную пошлину на пшеницу с 23 сентября 2016 г. по 1 июля 2018 г. Постановление от 26 сентября опубликовано на сайте кабмина. Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что экспортная пошлина на зерно будет обнулена с 23 сентября.

Обнуление пошлины позволит поддержать потенциал экспорта российского зерна, окажет положительный эффект на интенсификацию экспортных поставок пшеницы, обеспечит сбалансированность внутреннего продовольственного рынка и рыночную доходность для российских производителей зерна, считают в правительстве.

Экспортная пошлина в размере 10 руб. с 1 т пшеницы была установлена 29 сентября 2015 г. Такая ставка «фактически не оказывает регулирующего воздействия на внутренний рынок», говорится в сообщении пресс-службы правительства. Из-за роста урожая цены во внутреннем рынке снизились на 17%–27% в зависимости от класса пшеницы. «Сохранение пошлины на установленном ранее уровне сдерживает заключение долгосрочных экспортных контрактов на поставки зерна, что сокращает объём закупки на внутреннем рынке в период массового поступления пшеницы нового урожая и способствует дальнейшему снижению рыночных цен», - объяснило правительство.

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Правительство обнулило экспортную пошлину на пшеницу
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