Анонс «Ведомостей» на 28 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
укрепление рубля оставило экспортеров зерна почти без прибыли;
на зарплату гендиректора влияют политические взгляды совета директоров;
спад экономики почти прекратится в III квартале.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как «Газпром нефть» реорганизовала сбыт нефтепродуктов
и статью на полосе «Комментарии»: почему дебаты по типу американских невозможны в России.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».