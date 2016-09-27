Анонс «Ведомостей» на 28 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

укрепление рубля оставило экспортеров зерна почти без прибыли;

на зарплату гендиректора влияют политические взгляды совета директоров;

спад экономики почти прекратится в III квартале.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как «Газпром нефть» реорганизовала сбыт нефтепродуктов

и статью на полосе «Комментарии»: почему дебаты по типу американских невозможны в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».