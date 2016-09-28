Минэкономики предлагает давать право менять руководителей в убыточных госкомпаниях

Минэкономразвития предлагает наделить министерство и Росимущество правом менять топ-менеджеров в компаниях с государственным участием в случае «выявления негативной финансово-экономической ситуации». Соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ предполагает определенные условия, при которых чиновники могут вынести на рассмотрение смену руководителя в той или иной госкомпании. Такими критериями может стать отрицательная динамика финансово-экономической деятельности, например получение годового убытка и/или сокращение выручки более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, имеющаяся у организации задолженность по краткосрочным обязательствам, налогам и страховым взносам, а также просрочки по выплате зарплат.

Согласно проекту постановления, представитель государства может вынести на обсуждение вопрос о кандидатурах на пост руководителя госкомпании в течение 10 дней с момента выявления упомянутых обстоятельств.