Российская экономика преодолевает спад, но позитивные тенденции еще неустойчивы – Путин

Российская экономика постепенно преодолевает спад, однако позитивные тенденции все еще неустойчивы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по бюджетным вопросам.

«Подчеркну: нужно обеспечить такие макроэкономические условия, которые стимулируют рост национальной экономики и сохранение тенденций к снижению инфляции. В среднесрочной перспективе нужно выйти на уровень инфляции в 4%», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин отметил, что работа правительства над проектом федерального бюджета на 2017-2019 гг. входит в завершающую стадию. Президент призвал при его составлении сделать акцент на исполнении социальных обязательств. При этом он назвал недопустимыми как чрезмерную трату резервов, так и увеличение размера государственного долга.

«Что касается государственных финансов, то важнейшей задачей остается обеспечение их устойчивости и сбалансированности. Пока мы вынуждены сохранять дефицит федерального бюджета. Правда, он находится в параметрах, которые являются абсолютно приемлемыми, но нужно исходить из того, что источники его покрытия должны быть надежными», - подчеркнул он.