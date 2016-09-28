ЦБ ждет стабилизации международных резервов с 2018 года

Банк России в базовом сценарии ожидает стабилизации международных резервов на уровне около $400 млрд с 2018 г. В оптимистичном сценарии регулятор не исключает их роста до $500 млрд за счет покупки иностранной валюты, следует из проекта Основных направлений денежно-кредитной политики России на 2017-2019 гг.

Международные резервы, по оценке ЦБ, за 2016 г. должны вырасти с $360 млрд и на 1 января 2017 г. составить $379 млрд. Предполагается, что они по базовому сценарию при цене на нефть в $40/барр. на 1 января 2018 г. составят $394 млрд, на 1 января 2019 г. - $399 млрд, на 1 января 2020 г. - $405 млрд. Согласно рисковому прогнозу, предусматривающему цену на нефть в размере примерно $25/барр., международные резервы снизятся и на 1 января 2018 г. составят $369 млрд, на 1 января 2019 г. - $362 млрд, на 1 января 2020 г. - $361 млрд.

«В цифрах [базового сценария] заложен некоторый рост валютных резервов вследствие уменьшения задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам валютного рефинансирования репо», - пояснил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на брифинге в среду. По его словам, увеличение резервов в этом сценарии происходит за счет операций по покупке золота.

Банк России рассмотрит возможность возобновления покупок иностранной валюты в целях пополнения международных резервов до уровня $500 млрд при реализации оптимистичного сценария, то есть при росте цены на нефть до $55/барр. в 2019 г. Вместе с тем регулятор не устанавливает конкретных сроков для достижения этой величины, так как текущий уровень резервов уже является «достаточно комфортным».

ЦБ регулярно пополняет международные резервы за счет приобретения золота на внутреннем рынке. Возобновление покупок иностранной валюты для пополнения резервов будет рассматриваться только в том случае, если проведение данных операций не будет противоречить выполнению цели по обеспечению ценовой и финансовой стабильности, подчеркивает регулятор.

Объем международных резервов в размере $500 млрд выше достаточности, рассчитанной по стандартным критериям. Однако, по мнению Банка России, именно более высокий уровень резервов желателен для стабильного функционирования российской экономики в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и действиях международных торговых и финансовых санкций.