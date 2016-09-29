В следующем году в коммунальных платежках появится строка «за вывоз мусора»

В 2017 г. в коммунальных платежках россиян появится новая строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас эти расходы включены в графу «содержание и ремонт жилого помещения».

Как пишет «Российская газета», сейчас плата за вывоз мусора не номинируется. Она устанавливается управляющими компаниями, рассчитывается по их усмотрению и в среднем составляет 2,5 руб. на квадратный метр. После Нового года тарифы будут устанавливаться региональными операторами по обращению с ТКО. Оператор будет выбираться один на регион, и плата будет одинаковой для всех жителей этого региона.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской пояснил изданию, что оператор будет выбираться путем объявления тендера на 10 лет. По словам министра, плата за вывоз мусора после реформы не должна увеличиться. «Процедура выборов открытая – побеждает тот, кто предлагает наилучшие условия. А регионам дано право устанавливать предельные тарифы на обращение с ТКО», – сказал Донской.

До конца года все регионы должны утвердить территориальные схемы обращения с отходами. Однако на данный момент такие схемы готовы только у 48 субъектов России.