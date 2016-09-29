Медведев поручил отраслям до марта согласовать с ФАС программы развития конкуренции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил всем отраслям до марта 2017 г. согласовать свои программы развития конкуренции с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэкономразвития. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Председатель правительства, во-первых, распорядился, чтобы все отрасли до марта согласовали с Министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой свои программы развития конкуренции. А мы позаботимся о том, чтобы это были конкретные параметры, чтобы они были достижимы, измеримы и администрируемы», – заявил Артемьев.

Глава ФАС добавил, что такая работа будет проведена впервые. Раньше речь шла только об общих программах, не носивших конкретики. «Мы постараемся сделать такие программы по поручению председателя правительства, чтобы от них отписаться было нельзя», – подчеркнул Артемьев.