Минэкономразвития призывает к разморозке накопительной части пенсии

Минэкономразвития считает, что разморозка накопительной части пенсий необходима, заявил замруководителя ведомства Олег Фомичев. Как передает ТАСС, он сказал это в Сочи, где проходит экономический форум.

«Система, которую предлагает Минфин и ЦБ, она нормальная, но в качестве добровольной дополнительной», - добавил он.

Разработанная ЦБ и Минфином система «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) призвана заменить государственную накопительную систему. Вместо обязательных взносов работодателя предложены добровольные взносы работника с соплатежом работодателя и участием бюджета.

Государственная пенсия останется полностью солидарной: весь уплачиваемый работодателем в ПФР взнос – сейчас 22% от зарплат – направится в распределительную систему. Взносы в ИПК будут взиматься с работника. Всех граждан к системе ИПК подключат автоматически, по умолчанию установив взнос в 0%. В течение переходного периода (предположительно двух лет) работник может сам определить размер своего взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Работник может в любой момент приостановить уплату – «каникулы» могут быть до пяти лет, при желании их можно продлевать. Периодически можно увеличивать или уменьшать и размер взноса.

За уплату взносов в ИПК работники получат налоговую льготу – вычет по НДФЛ до 6% заработка. Работодатель тоже получит льготу, сэкономив на взносах в социальные фонды и половину сэкономленного перечислив в ИПК работника в качестве соплатежа. Впрочем, со льготой для работодателя Минфин пока не определился: это будет «однозначно меньше 6%», говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Предполагается, что новая система ИПК заработает не ранее 2019 г. Этой осенью ее концепция будет направлена в правительство.