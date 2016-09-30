Минфин заложил в бюджет 2017 года доллар по 71,1 рубля

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2017 г., составляет 71,1 руб. за доллар, передает RNS.

Базовый сценарий ЦБ предполагает сохранение в 2017 г. цен на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель, замедление инфляции до 4% и переход ВВП к росту на 0,5-1%. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора проекте «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг.».

Пессимистичный сценарий предполагает, что в 2017 г. баррель Urals будет стоить $25, инфляция составит 5-6%, а ВВП сократится на 1-1,5%.