Правительство заложит в бюджет на 2017–2019 годы инфляцию в 4%

Правительство России намерено заложить в бюджет на 2017-2019 гг. целевую инфляцию на уровне 4% во все годы, сказал «Интерфаксу» замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.

По его словам, на одном из мероприятий Сочинского форума вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что целевая инфляция на 2017-2019 гг., которая будет закладываться в бюджет, составит 4%, «соответственно, все наши тарифные предложения будут модифицироваться с учетом нового показателя по целевой инфляции в 4%».

Ранее Минэкономразвития прогнозировало в базовом варианте прогноза инфляцию на уровне 4,9% в 2017 г., 4,4% в 2018 г. и 4,1% в 2019 г.