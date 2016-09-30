Минпромторг отодвинул сроки возможного введения продовольственных карт

Программа продовольственной помощи населению (так называемые продовольственные карточки) может заработать в России в 2018 г., сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Ранее предполагалось, что продовольственные карточки могут быть введены в 2017 г. На реализацию программы продовольственной помощи для малоимущих слоев населения требовалось 70 млрд руб., оценивали ранее специалисты Минпромторга.

Для реализации программы предлагалось создать электронный продовольственный сертификат, на который будут начисляться деньги на приобретение определенных категорий товаров только отечественного производства. Алкогольные и табачные изделия покупать на этот сертификат будет нельзя. Нельзя будет и обналичить средства, перечисляемые на него.