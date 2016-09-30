Юань превзошел иену по весу в валютной корзине МВФ

МВФ определил новое соотношение валют в корзине, на основании которой устанавливается курс его собственной расчетной единицы: стала учитываться доля китайского юаня. Согласно новому докладу, распространенному сегодня пресс-службой МВФ, юань размещается в этой корзине сразу вслед за долларом США, европейским евро и выше японской иены, британского фунта стерлингов.

Как указано в документе, на долю доллара теперь будет приходиться 41,73%, евро - 30,93%, юаня - 10,92%, иены - 8,33%, фунта стерлингов - 8,09%. Как поясняют специалисты, это стартовое соотношение, которое в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от обменного курса валют.

Но есть и величины, которые будут оставаться неизменными вплоть до следующего пересмотра через пять лет. По решению Совета директоров МВФ корзина будет складываться из 0,58252 доллара США, 0,38671 евро, 1,0174 юаня, 11,9 иены, 0,085946 фунта стерлингов. Из стоимости этих валютных величин с учетом колебания курсов будет складываться текущая котировка собственной расчетной единицы МВФ - так называемых специальных прав заимствования (SDR). По состоянию на сегодняшний день 1 SDR равна 1,39581 доллара США.

В соответствии с ранее принятыми решениями Совета директоров МВФ китайский юань становится полноправной частью валютной корзины с 1 октября.